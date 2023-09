Hier informieren wir dich laufend über unsere September 2023 Anlagen!

⚠️Neu: Wir bieten dir die Möglichkeit, deine Splints jederzeit zum Marktwert zurückzukaufen. Jedoch ist zu beachten, dass eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr anfällt. Die Bearbeitungsgebühr ist abhängig vom Volumen, der Anlage und deiner Haltedauer. Benutze das Kontaktformular, um den Prozess zu starten.



Warum der 996.2 GT3?



Kontroverses Modell:

Der 996 war ein kontroverses Modell, als er zum ersten Mal herauskam, und es dauerte eine Weile, bis eingefleischte Fans der Marke diesen Wendepunkt für Porsche zu schätzen lernten. Aber fast 25 Jahre später erkennen Puristen langsam, wie gut die 996.1 und 996.2 des 911 wirklich sind.



Wechsel zur Wasserkühlung:

Nachdem Porsche über 50 Jahre lang eine Mittelmotor- und luftgekühlte Konfiguration verwendet hatte, überraschte es nicht, dass der 996.1 GT3 (in seinem Vorgänger 996.2 reproduziert) mit seinem wassergekühlten Boxermotor auf einige Einwände von Puristen stieß, die Porsches 'klassisches' Setup kannten und liebten. Aber für Porsche war es entscheidend, umzudenken, um sich vor dem finanziellen Ruin zu retten. So großartig die luftgekühlten Motoren früherer Zeiten auch waren und immer noch sind, war eine größere Praktikabilität, Motorleistung und Emissionsvorschriften zwangen den 911 in eine neue Richtung.



Erster GT3 und heute von Puristen geschätzt:

Vielleicht wurde er Ende der 90er Jahre nicht mit offenen Armen empfangen, aber 20 Jahre später erkennen Puristen langsam, wie gut der 996 wirklich ist. Der GT3 war der erste, der diese Bezeichnung trug, die sich über die Generationen des 911 fortsetzte. Er wurde für den Wettbewerb in der GT3 Cup-Serie entwickelt und ist tatsächlich ein straßentaugliches Rennauto.



Begrenzte Produktion:

Es wurden nur 2.313 Einheiten des 996.2 GT3 hergestellt. Diese Zahl hat sich mit jeder Weiterentwicklung des GT3 erhöht. Im Gegensatz dazu belief sich die Produktionszahl des 991.2 GT3 auf rund 9.500 Stück, was den 996.2 GT3 zum zweitrarsten Modell nach dem 996.1 macht.



Automobilgeschichte:

Seltenheit, Innovation und historische Bedeutung ergeben zusammen eine großartige Mischung für potenzielle Wertschätzung. Als das Auto, das die Generation der GT3-Fahrzeuge eingeläutet hat, gilt der 996 als das originale 'Must-Have' für puristische Sammler, die sich ein Stück Automobilgeschichte sichern möchten.



Warum genau DIESEN 996.2 GT3



Begehrt von Sammlern:

Die Kombination aus Basalt Black Metallic und den ikonischen "Elefantenohr"-Recaro-Schalensitzen macht diesen 996.2 GT3 bei Enthusiasten und Sammlern gleichermaßen begehrt. In Kombination mit dem 6-Gang-Schaltgetriebe ist dies ein begehrtes Beispiel für einen der besten Sportwagen von Porsche.



Ein herausragendes Modell:

Dieser 996.2 GT3 wurde am 8. März 2005 neu bei Porsche Centre Reading ausgeliefert und sein gesamtes Leben lang ausschließlich von Porsche-Hauptvertragshändlern gewartet und instand gehalten. Die Historienmappe ist umfangreich mit vollständigen Rechnungen seit 2005, begleitet von einem Echtheitszertifikat und einem Schreiben direkt von Porsche Reading.

Dieses Fahrzeug mit sieben Vorbesitzern wurde sein ganzes Leben lang geschätzt und verfügt über eine lückenlose Historie bei autorisierten Vertragshändlern. Jeder Besitzer setzte dort an, wo der vorherige aufgehört hatte, und nahm sich der Herausforderung an, den perfekten Zustand von Interieur und Exterieur zu bewahren. Alle Karosserieteile sind makellos, ebenso wie der Basalt Black Lack, was bei diesen auf Rennstrecken fokussierten Maschinen oft schwer zu finden ist.



Ursprüngliches und analoges Fahrvergnügen:

Der 3,6-Liter-Motor mit dem Namen "Metzger", benannt nach seinem Designer, ist zwar nicht mehr luftgekühlt, aber immer noch ein mechanisches Meisterwerk. Der Saug-Sechszylinder-Motor erreicht seine Höchstdrehzahl von 8.000 U/min und fühlt sich am wohlsten im roten Bereich.



Historische Wertsteigerung:

Der Porsche 996 GT3 hat zwischen 2018 und 2023 eine durchschnittliche jährliche Wertsteigerung von über 13,78% verzeichnet, basierend auf Daten von ClassicGT.